"الداخلية" تضبط 12 تاجر مخدرات

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام)، ومختلف مديريات الأمن - جهودها لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة.





وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-ضبط (كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر البانجو - كمية من مخدر الأيس "شابو" – عدد من الأقراص المخدرة - فرد خرطوش – 2 طلقة لذات العيار – سلاح أبيض – 3 هاتف محمول – مبالغ مالية) بحوزة (ثلاثة أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") بمديرية أمن الدقهلية.





وضبط (عدد 30 طربة من مخدر الحشيش – 2 هاتف محمول – مبلغ مالي) بحوزة (شخصين"لأحدهما معلومات جنائية") بمديرية أمن الشرقية.

وضبط (عدد 85 طربة من مخدر الحشيش – 2 هاتف محمول – مبالغ مالية – سلاح أبيض) بحوزة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بمديرية أمن المنوفية.





وتم ضبط (كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر البانجو - 2 هاتف محمول – مبالغ مالية) بحوزة (شخصين) بمديرية أمن الفيوم.





وضبط (كمية من مخدر الهيروين – هاتف محمول – مبلغ مالى) بحوزة (شخص "له معلومات جنائية") بمديرية أمن المنيا .





وتم ضبط (كمية من مخدر البانجو – 2 سلاح أبيض – 2 هاتف محمول) بحوزة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") خلال إستهداف منطقة السحر والجمال بنطاق مديريتى أمن "الشرقية والإسماعيلية".



