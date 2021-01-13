كيف تدعم الصحة مصابي كورونا نفسيًا؟

الأربعاء 13/يناير/2021 - 11:44 ص
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
دائمًا ما تدعم وزارة الصحة، مصابي فيروس كورونا المستجد، بتقديم الدعم النفسي، من خلال أرقام الخطوط الساخنة لأمانه الصحة النفسية، وتقديم خدمات الاستشارات الطبية عن بعد.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن طرق دعم وزارة الصحة مصابي كورونا نفسيًا.

أرقام ساخنة لأمانة الصحة النفسية
خصصت وزارة الصحة أرقام الخطوط الساخنة لأمانه الصحة النفسية للتواصل مع المصابين بكورونا، ممن يحتاجون للدعم النفسى أو غيرهم من مرضى المشاكل النفسية.

وقالت أمانة الصحة النفسية إنه يمكن الاتصال من خلال الأرقام التالية: 08008880700 - 0220816831، والتي تعمل على مدار الساعة وتقدم خدماتها بالمجان مضيفة أن الخطوط يرد عليها مختصين فى كل التخصصات النفسية.

استفسارات المصابين
وضمن تحركات الصحة الداعمة، وفرت الهيئة العامة للرعاية الصحية، خطوط تليفونية لتلقي استفسارات المصابين بفيروس كورونا، وتقديم خدمات الاستشارات الطبية عن بعد بالإضافة إلى خدمات الدعم النفسي للمرضى وذويهم.

وأوضحت الهيئة العامة للرعاية الصحية، تخصيص أرقام 01147077744، 01119211364 لمتابعة مرضى مستشفى المبرة وتقديم الدعم النفسي والاستشارات الطبية لهم ولذويهم بالمجان.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أطلقت الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل المواطنين للحصول علي لقاح فيروس كورونا، من خلال الرابط التالى: https:egcovac.mohp.gov.eg، لمن هم فوق سن 18 سنة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

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