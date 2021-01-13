وصول المنتخب الروسي مطار برج العرب للمشاركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد

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وصل فجر اليوم الأربعاء، بعتثى الفريق الروسي لكرة اليد مطار برج العرب بالإسكندرية، وذلك للمشاركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال، والتي تستضيفها مصر وتنطلق اليوم وتستمر حتي 31 يناير الجاري.



وقامت سلطات مطار برج العرب باستقبال البعثة وعددهم 29 لاعبًا وتم انهاء اجراءات وصولهم، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا وتطبيق تعليمات السلامة والأمان على أرض المهبط وكذلك تعقيم المعدات والحقائب.



وتابع وصول الرحلة المهندس فادى مدير المحطة، بتكليف من المهندس أشرف فتحى مدير عام المحطات المسئول عن جاهزية المحطة وكفاءتها فى تقديم الخدمة لطائرات الفرق المشاركة بالبطولة والتى يتم تنظيم مباراياتها بالإسكندرية.



وتستعد الإسكندرية لاستقبال بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال، التي تستضيفها مصر وتنطلق اليوم وحتي 31 يناير الجاري، بصالات استاد القاهرة، العاصمة الإدارية، 6 أكتوبر، وبرج العرب بالإسكندرية، حيث تستقبل عروس البحر الأبيض المتوسط المجموعة الثالثة والمجموعة الثامنة.