سلاف فواخرجي توجه رسالة من القلب لوالدها

الأربعاء 13/يناير/2021 - 11:41 ص
بوابة الفجر
لمياء علي



عايدت الممثلة السورية ​سلاف فواخرجي​ والدها بمناسبة عيد ميلاده على طريقتها الخاصة، حيث نشرت عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي صورتين لهما، واحدة قديمة عندما كانت طفلة برفقته، والثانية حديثة.

وأرفقت الصورتين بتعليق قالت فيه:"من أنا وصغيرة ، كل مابتعب برتاح بحضنك، وكل مابتشتت بتلمني ، وكل مابغْلبْ بلوذ بقلبك ..وكل مابدوّر على حالي بلاقيني عندك ...وصرت كبيرة يابابا ، وصرت أم ...وانت لسا مو مقتنع لحد هلأ ... اني كبرت.

وختمت: بس قلك شي؟ لاتصدقني اذا اعترضت وقلتلك :انا مو طفلة ، لاتقلي هيك ولاتعملي هيك !! بس بيني وبينك انا بحب ضل قدامك ، هديك الصغيرة ... وانت الكبير ...وطول عمرك بتضلك كبير ....اكبر شخص بالكون.

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