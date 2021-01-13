ضبط تشكيل عصابى بالمنيا تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقة مركبات "التوك توك"

الأربعاء 13/يناير/2021 - 11:40 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
أكدت معلومات قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا بقيام (9 أشخاص، لخمسة منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقة (الدراجات النارية - مركبات "التوك توك") متخذين من دوائر مركز شرطة (بنى مزار والعدوة "بالمنيا"- ببا "بنى سويف") مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم عدا أحدهم (محبوس إحتياطيًا بمركز شرطة الفشن ببنى سويف على ذمة إحدى القضايا) وعثر بحوزتهم على (عدد 2 فرد خرطوش – سلاح أبيض - مركبة "توك توك مُبلغ بسرقتها" – مبلغ مالى من متحصلات وقائع السرقة)، وبمواجهتهم إعترفوا تفصيليًا بإرتكابهم عدد (9) وقائع، وحيازتهم للأسلحة المضبوطة لإستخدامها فى نشاطهم الإجرامى، وأقروا بقيامهم ببيع الدراجات المستولى عليها لثلاثة عملاء لهم "سيئ النية"، تم إستهدافهم وضبطهم وبحوزتهم ( المسروقات - فرد رصاص - مبلغ مالى من متحصلات وقائع السرقة ).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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