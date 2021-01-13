ضبط ١١٧٢ قضية تموينية خلال ٢٤ ساعة

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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية،ضبط(1172) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية، تم ضبط (1،53 طن "مفروم ومقطعات لحوم") يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مخزن تابع لأحد مطاعم الوجبات الجاهزة "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة.



ضبط (5،06 طن "جبن رومى") بدون مستندات "مجهولة المصدر".. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن معمل لإنتاج وتعبئة الألبان) بمحافظة الدقهلية.



ضبط (20950 عبوة "مقرمشات") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، وتشكل خطرًا على الصحة العامة.. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة البحيرة.



وضبط (مالك مخبز بلدى – بمحافظة البحيرة) لإستيلائه على فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعى بدلًا من السولار وقٌدرت بمبلغ (460492 جنيه).



وضبط (513246 عبوة "أعشاب وتركيبات طبية") غير مسجلة بوزارة الصحة وغير مسموح بتداولها لأثرها الضار، وتشكل خطرًا على الصحة العامة.. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لمستحضرات التجميل والأعشاب "بدون ترخيص") بمحافظة الإسكندرية.



وضبط (20،000 قطعة "كمامة طبية") غير مطابقة للمواصفات القياسية، (120 عبوة كحول طبى) بدون مستندات "مجهولة المصدر" تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية) بمحافظة الدقهلية.



ضبط (9 طن "أعلاف حيوانية ") بدون بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية بدون مستندات "مجهولة المصدر".. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لتعبئة وإنتاج الأعلاف الحيوانية "بدون ترخيص") بمحافظة كفرالشيخ.



وضبط (6 طن "أسمدة زراعية ") بدون مستندات "مجهولة المصدر".. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة الشرقية.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



