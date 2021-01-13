رئيس نادي القضاة: رئيس البرلمان الجديد قيمة وقامة قانونية ستثري العمل النيابي

صرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، بأن المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر هنأ المستشار حنفي الجبالي على فوزه بثقة النواب لتولي المسئولية وانتخابه رئيسا لمجلس النواب المصري الجديد في الدورة البرلمانية ٢٠٢١ - ٢٠٢٦.





وأكد المستشار محمد عبد المحسن على أن رئيس مجلس النواب قيمة وقامة قانونية ستضيف وتثري العمل النيابي كما أن تاريخه القضائي المشرف سيمثل إضافة نوعية كبيرة في أداء رسالته السامية التي ناطها به الدستور والقانون





كما هنأ المستشار محمد عبد المحسن كل من المستشار أحمد سعد الدين والنائب محمد أبو العنين لانتخابهما وكيلين للمجلس



