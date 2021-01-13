رئيس نادي القضاة: رئيس البرلمان الجديد قيمة وقامة قانونية ستثري العمل النيابي
الأربعاء 13/يناير/2021 - 11:37 ص
هدير حمزة
صرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، بأن المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر هنأ المستشار حنفي الجبالي على فوزه بثقة النواب لتولي المسئولية وانتخابه رئيسا لمجلس النواب المصري الجديد في الدورة البرلمانية ٢٠٢١ - ٢٠٢٦.
وأكد المستشار محمد عبد المحسن على أن رئيس مجلس النواب قيمة وقامة قانونية ستضيف وتثري العمل النيابي كما أن تاريخه القضائي المشرف سيمثل إضافة نوعية كبيرة في أداء رسالته السامية التي ناطها به الدستور والقانون
كما هنأ المستشار محمد عبد المحسن كل من المستشار أحمد سعد الدين والنائب محمد أبو العنين لانتخابهما وكيلين للمجلس
وأعرب رئيس نادي قضاة مصر عن خالص تمنياته لنواب المجلس رئيسا وأعضاء أن يرزقهم الله السداد والتوفيق في مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في سبيل إحراز الاستقرار والتنمية والحفاظ على مقدرات الشعب المصري العظيم ومكتسبات تلك المرحلة الهامة من تاريخ الوطن.