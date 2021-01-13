بيراميدز يعلن غياب نجم الفريق 6 شهور بسبب الإصابة

الأربعاء 13/يناير/2021 - 11:35 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
أعلن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز أن أحمد حمودي تعرض لإصابة بقطع في وتر اكيلس واجرى عملية جراحية خلال الفترة الماضية.

وقال هاني في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد إلى أن حمودي سيغيب عن الفريق من 4 إلى 6 اشهر للإصابة.

وتابع ان حمودي كان يعاني من التهابات في الوتر ولكن كان هناك خطأ عندما كان يخوض التدريبات التأهيلية تسببت في اصابته.

وأتم أن حمودي غير محظوظ مع بيراميدز ولكن يتمنى عودته بسلام.

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