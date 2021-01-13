ضبط 15 قطعة سلاح نارى فى حملة أمنية بأسيوط

الأربعاء 13/يناير/2021 - 11:33 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
قام قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط مدعومة بقوات من الأمن المركزى بحملة أمنية مكبرة إستهدفت إحدى القرى بدائرة مركز شرطة صدفا.

أسفرت جهودها عن ضبط ( عدد 15 قطعة سلاح نارى) عبارة عن ( 6 بنادق آلية، 4بنادق خرطوش، مسدس، 4فرد محلى، خزينة، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).. بحوزة ( عدد 13متهم).. وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للأسلحة المضبوطة بقصد الدفاع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة..وجارى إستمرار الحملات.

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