ضبط 15 قطعة سلاح نارى فى حملة أمنية بأسيوط

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قام قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط مدعومة بقوات من الأمن المركزى بحملة أمنية مكبرة إستهدفت إحدى القرى بدائرة مركز شرطة صدفا.



أسفرت جهودها عن ضبط ( عدد 15 قطعة سلاح نارى) عبارة عن ( 6 بنادق آلية، 4بنادق خرطوش، مسدس، 4فرد محلى، خزينة، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).. بحوزة ( عدد 13متهم).. وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للأسلحة المضبوطة بقصد الدفاع.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة..وجارى إستمرار الحملات.



