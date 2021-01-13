ضبط تشكيل عصابى بالمنوفية تخصص فى إرتكاب جرائم السرقات

الأربعاء 13/يناير/2021 - 11:30 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية قيام (4 عناصر إجرامية - مقيمين بدائرة مركز شرطة شبين الكوم) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقة (الدراجات النارية - مركبات "التوك توك")، متخذين من دائرة مركز شرطة شبين الكوم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم.. وبحوزتهم ( فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار، سلاح أبيض، عدد وأدوات).. وبمواجهة المتهمين إعترفوا تفصيليًا بإرتكابهم (عدد 9 وقائع ) وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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