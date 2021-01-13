تعيين 391 شاباً .. واستخراج 203  شهادات قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة الحرفة بالأقصر

الأربعاء 13/يناير/2021 - 11:25 ص
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان قيام  مديرية القوي العاملة بمحافظة الأقصر بتعيين 391 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل ، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذى بلغ عددهم  984  شاباً منهم 22 من ذوى الإحتياجات الخاصة ، كما تم استخراج   203  شهادات قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة الحرفة منهم  شهادة  لذوى القدرات.


وأوضح الوزير أن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً منها منحتان زواج بـ  6 آلاف جنيه ، و4 منح مواليد بـ 8 آلاف جنيه ، وعمل رعاية صحية لـ 139 عاملا وعاملة بإجمالى 70 ألفاً و 33 جنيهاًً.


تلقى الوزير تقريراً بذلك من مدير المديرية عبده هاشم عن إنجازات المديرية عن شهر ديسمبر الماضي،   مشيراً إلي أنه فى مجال التفتيش العمالي ورعاية القوى العاملة قامت المديرية بالتفتيش على 177 منشأة دورى وحملات ، وأسفر عن تحرير 7 محاضر، كما تم عقد ندوة عمالية بإحدى المنشآت لشرح بعض مواد قانون العمل وحقوق وواجبات العمال بها.


أما في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 89 منشأة ، وإعادة التفتيش على 147 منشأة أخرى،  وأسفر التفتيش عن تحرير 58 محضراً ، وإعطاء مهلة قانونية لـ 101 منشأة أخري لإزالة المخالفات والتي تم إنذارها بها.


وأوضح مدير المديرية أنه تم بدء الدورات التدريبية على أساليب الزراعة الحديثة ، وفك وتركيب الصوب الزراعية ، وعمل دورة تدريبية أخري فى التفصيل والحياكة ، وفى مجال التبريد والتكييف ،كما تم عمل دورات تدريبية على مهن السباكة الصحية ، والتفصيل والحياكة ، وكهرباء التركيبات بوحدة التدريب المهني المتنقلة بساحة فضيلة شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب ، مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من تعقيم وتطهير وتوفير أدوات الحماية اللازمة للوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد .


كما تلقت المديرية 28 شكوى عمالية تم تسوية اثنين منها ودياً ، وإحالة 16 شكاوي منها للمحكمة العمالية وجهات أخري للإختصاص، و 10 شكوى أخري مازالت تحت البحث والدراسة، فضلا عن متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 314 منشأة ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى التابعة للمديرية.
 
 

أخبار تهمك

موعد أولى مباريات الأهلي في مونديال الأندية بقطر

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. إحجام عن شراء أسهم الحديد والصلب بالبورصة المصرية

منذ أقل من ساعة

ميدو يطالب حسام البدري بإشراك نجم الزمالك أساسيا في منتخب مصر

منذ حوالي 6 ساعات

تصريحات مُثيرة من مدرب إشبيلية بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد

منذ ثلث ساعة

عاجل.. مجلس النواب الأمريكي يصوّت على قرار يطالب بتفعيل مادة عزل ترامب

منذ حوالي 8 ساعات

ميدو: الأهلي حرم الإنتاج الحربي من أهم ما يميزه

منذ حوالي 6 ساعات

موجة طقس غير مستقرة تبدأ اليوم.. الأرصاد توجه نصائح مهمة للمواطنين

منذ ساعة و 7 دقيقة

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام الإنتاج الحربي

منذ حوالي 17 ساعة

وزير قطاع الأعمال يفجر مفاجأة حول سبب تصفية مصنع الحديد والصلب

منذ حوالي 16 ساعة

ميدو يكشف سر تألق الزمالك مع باتشيكو

منذ حوالي 5 ساعات

تشكيل برشلونة أمام ريال سوسييداد فى السوبر الاسباني

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل جديدة عن مصالحة مصر مع قطر

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يكشف حقيقة إقالة أروابارينا وأزمة أحمد فتحي

منذ أقل من ساعة

وزيرة التجارة والصناعة تزف بشرى سارة لأصحاب المشروعات الصغيرة

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس الأربعاء

منذ حوالي 10 ساعات

موعد مباراة برشلونة ضد ريال سوسييداد في كأس السوبر الإسباني والقناة الناقلة

منذ ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:09 ص

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس الأربعاء

عاجل.. إحجام عن شراء أسهم الحديد والصلب بالبورصة المصرية

10:58 ص

تصريحات مُثيرة من مدرب إشبيلية بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد

11:31 ص

وزيرة التجارة والصناعة تزف بشرى سارة لأصحاب المشروعات الصغيرة

07:41 ص

عاجل.. مجلس النواب الأمريكي يصوّت على قرار يطالب بتفعيل مادة عزل ترامب

03:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض