روسيا تسجل 22850 إصابة جديدة بفيروس كورونا

رصدت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأربعاء، 22850 إصابة جديدة بفيروس كورونا (مقابل 22934 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل أدنى زيادة منذ 18 نوفمبر، عندما تم تسجيل 20985 إصابة.

وبحسب روسيا اليوم، تتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، في مقدمتها العاصمة موسكو (4320 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3003 حالات)، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 13.5% من المرضى الجدد.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار الفيروس التاجي في روسيا، ارتفاع حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا في روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 566 حالة وفاة، مقارنة مع 531 وفاة في اليوم السابق، فيما تماثل 28658 مريضا للشفاء.

وقد إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة ثلاثة ملايين و471053 إصابة مؤكدة، منها 63370 حالة وفاة، و553595 حالة نشطة، ومليونان و854088 حالة شفاء.

وكانت البلاد، أجرت حتى اليوم أكثر من 94.6 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19"، منها 341 ألفا خلال آخر 24 ساعة، ولا يزال أكثر من 616 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.