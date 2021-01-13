أحمد سعد يُعلن عن موعد زواجه من علياء بسيوني.. ويُعلق: "أول مرة أحس بالفرحة"

الأربعاء 13/يناير/2021 - 11:24 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد


قال الفنان أحمد سعد أنها المرة الأولى التي يُشعر فيها بالسعادة بسبب تواجد علياء بسيوني بجانبه، وأن زواجه منها سيكون خلال الأيام المقبلة، مُضيفًا :"أول مرة أحس بالفرحة، احنا الاتنين برج الأسد، وناريين جدًا وبحب حياتها دا أول فرح في حياتي".

وأوضح أحمد سعد خلال لقائه في برنامج "صبايا الخير" مع الإعلامية ريهام سعيد، أن علاقته بخطيبته قوية جدًا، وأنهما متفاهمين بدرجة كبيرة.


وفى سياق آخر، طرح أحمد سعد مؤخرًا أغنية "رسالة" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب "، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، وهي من كلمات آدم، وألحان أيمن هلال وتوزيع ميدو مزيكا.

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