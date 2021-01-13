مكتبة الإسكندرية تصدر الطبعة الأولى من الترجمة العربية لتصنيف ديوي العشري

أعلن قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية عن إطلاق الطبعة الأولى للترجمة العربية للمجلدات الأول والثاني والثالث من تصنيف ديوي العشري، الطبعة 23 وتحديثاتها.





ويأتي ذلك في ضوء الدور الريادي الذي تلعبه مكتبة الإسكندرية على المستوى الإقليمي والدولي لدعم المكتبات ومؤسسات المعلومات في الوطن العربي والمساعدة في تقديم الدعم الفني للعمل بتلك المؤسسات.





من جانبه أشار الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية إلى مدى أهمية ذلك الإصدار؛ حيث إنها أول طبعة عربية مؤسسية كاملة لتصنيف ديوي العشري، الطبعة 23 - وتحديثاتها حتى مارس 2019، وأيضًا أول طبعة عربية متسقة مع الطبعة الإنجليزية لتصنيف ديوي العشري بتقسيماته الموحدة المبوبة بترتيب تسلسلي، وكذلك أول طبعة عربية تعكس تماما تنسيق النص في الطباعة كما ورد في النص المصدر، بالإضافة إلى مميزات أخرى تفرّد بها ذلك الإصدار.



