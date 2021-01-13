بالصور.. تفعيل مبادرة "يلا صيانة" بمدارس القليوبية

الأربعاء 13/يناير/2021 - 11:22 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
أعلن الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم الأربعاء، تفعيل مبادرة "يلا صيانة" لصيانة المدارس، واستغلال فترة عدم وجود طلاب بها، ويجرى تنفيذ المبادرة على مستوى مدارس التعليم الفني على مستوى المحافظة وفي جميع الإدارات التعليمية.

وتأتي المبادرة في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأكد الفيومي على أهمية ودور التعليم الفني وما يمتلكه من إمكانيات وتخصصات مختلفة تساهم في إشباع رغبة سوق العمل والاستفادة من الخبرات والتخصصات لذلك.

ووجه الفيومي بضرورة استمرار مبادرة "يلا صيانة" من خلال إدارة التعليم الفني لصيانة وتحويل الرواكد الحديدية والأخشاب إلى ديسكات لاستخدامها مرة أخرى في المدارس.

وأوضح السيد الصادق مدير التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم، أن المبادرة جرى إطلاقها بالعديد من المدارس الصناعية والزراعية. 

وأضاف الصادق، أن إجمالي تكلفة الديسك الواحد مايقرب من ١٠٠٠ جنيه ويجرى صيانة الديسك الواحد مايقرب من ١٥٠ جنيه، الأمر الذي يؤدي إلى توفير ما يقرب من ٨٥٠ جنيه للديسك الواحد، وأن هذه المبادرة تتم من خلال آلية مشروع رأس المال.
بالصور.. تفعيل مبادرة "يلا صيانة" بمدارس القليوبية
بالصور.. تفعيل مبادرة "يلا صيانة" بمدارس القليوبية
بالصور.. تفعيل مبادرة "يلا صيانة" بمدارس القليوبية
بالصور.. تفعيل مبادرة "يلا صيانة" بمدارس القليوبية

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