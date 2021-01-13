كشف ملابسات سرقة مواطنين بالإكراه بالأقصر

الأربعاء 13/يناير/2021 - 11:22 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
نجحت الأجهزة الأمنية، في كشف ملابسات واقعة سرقة مواطنين بالإكراه بالأقصر

تبلغ لمركز شرطة إسنا بمديرية أمن الأقصر من (شخصين - مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو تشت بقنا ) بأنه أثناء سيرهما بأحد المدقات الجبلية بالطريق الصحراوى الغربى دائرة المركز مستقلان سيارة "نقل" قيادة أحدهما (محمل عليها عدد 18 رأس أغنام ) فوجئا بقيام ثلاثة مجهولين يستقلون سيارة "ربع نقل" بدون لوحات معدنية، بإعتراضهما والإستيلاء منهما على السيارة بحمولتها كرهًا عنهما والهرب بها.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الأقصر توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة ( 3 أشخاص – مقيمين بدائرة مركزى شرطة إسنا وكوم امبو – لأحدهم معلومات جنائية ).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم.. وبحوزتهم ( 2 بندقية آلية – عدد من الطلقات لذات العيار " المستخدمتان فى إرتكاب الواقعة" )، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة.. وتم بإرشادهم  ضبط ( عدد 5 رؤوس أغنام - السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ) وأقروا بقيامهم ببيع باقى الأغنام بعدة أسواق ماشية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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