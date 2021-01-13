إستعدادات أمنية مكثفة لأجهزة وزارة الداخلية لتأمين بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021

الأربعاء 13/يناير/2021 - 11:19 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
أنهت أجهزة وزارة الداخلية إستعداداتها اللازمة لتأمين فعاليات بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 من خلال خطة أمنية شاملة. 
  
وتشمل الخطة الأمنية إستنفارًا أمنيًا ورفع درجة الإستعداد من خلال الإنتشار الأمنى المكثف بمحيط الملاعب والصالات التى ستشهد فعاليات البطولة وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بالطرق لتحقيق السيولة المرورية وتمكين الفرق المتنافسة من الوصول إلى الملاعب فى سهولة ويسر..وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها، والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع للتعامل الفورى مع جميع المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.
    
   
تأتى تلك الإجراءات وسط تواجد ميدانى من قِبل القيادات الأمنية والمستويات الإشرافية، لمتابعة القوات المشاركة فى عمليات التأمين، للتأكد من جاهزيتها للإضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والإنضباط.
وتؤكد وزارة الداخلية، مواصلة الجهود وإستنفار كافة الطاقات لتوفير مناخ آمن لإقامة فعاليات البطولة، بما يساهم فى إظهارها بالصورة الحضارية المشرفة التى تليق بالدولة المصرية.

أخبار تهمك

عاجل.. إحجام عن شراء أسهم الحديد والصلب بالبورصة المصرية

منذ أقل من ساعة

تصريحات مُثيرة من مدرب إشبيلية بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد

منذ ثلث ساعة

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام الإنتاج الحربي

منذ حوالي 17 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس الأربعاء

منذ حوالي 10 ساعات

ميدو: الأهلي حرم الإنتاج الحربي من أهم ما يميزه

منذ حوالي 6 ساعات

وزير قطاع الأعمال يفجر مفاجأة حول سبب تصفية مصنع الحديد والصلب

منذ حوالي 16 ساعة

ميدو يطالب حسام البدري بإشراك نجم الزمالك أساسيا في منتخب مصر

منذ حوالي 6 ساعات

موعد مباراة برشلونة ضد ريال سوسييداد في كأس السوبر الإسباني والقناة الناقلة

منذ ساعتين

عاجل.. مجلس النواب الأمريكي يصوّت على قرار يطالب بتفعيل مادة عزل ترامب

منذ حوالي 8 ساعات

موعد أولى مباريات الأهلي في مونديال الأندية بقطر

منذ حوالي 19 ساعة

تفاصيل جديدة عن مصالحة مصر مع قطر

منذ حوالي 3 ساعات

وزيرة التجارة والصناعة تزف بشرى سارة لأصحاب المشروعات الصغيرة

منذ حوالي 4 ساعات

ميدو يكشف سر تألق الزمالك مع باتشيكو

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يكشف حقيقة إقالة أروابارينا وأزمة أحمد فتحي

منذ أقل من ساعة

موجة طقس غير مستقرة تبدأ اليوم.. الأرصاد توجه نصائح مهمة للمواطنين

منذ ساعة و 7 دقيقة

تشكيل برشلونة أمام ريال سوسييداد فى السوبر الاسباني

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:09 ص

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس الأربعاء

عاجل.. إحجام عن شراء أسهم الحديد والصلب بالبورصة المصرية

10:58 ص

تصريحات مُثيرة من مدرب إشبيلية بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد

11:31 ص

وزيرة التجارة والصناعة تزف بشرى سارة لأصحاب المشروعات الصغيرة

07:41 ص

عاجل.. مجلس النواب الأمريكي يصوّت على قرار يطالب بتفعيل مادة عزل ترامب

03:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض