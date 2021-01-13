بالميراس يتأهل لنهائي كأس ليبرتادوريس على حساب ريفر بليت

الأربعاء 13/يناير/2021 - 11:05 ص
بوابة الفجر
تأهل بالميراس البرازيلي إلى نهائي بطولة كأس ليبرتادوريس لكرة القدم رغم خسارته أمام ريفر بليت الأرجنتيني 0-2 اليوم الأربعاء، في إياب الدور قبل النهائي للبطولة.


وحجز بالميراس مقعده في النهائي بالفوز 3-2 في مجموع المباراتين بعدما فاز على ريفر بليت 3-0 في عقر داره ذهاباً.


وأنهى ريفر بليت الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما روبرتو روخاس ورافائيل سانتوس بوري في الدقيقتين 29 و44.


وفي الشوط الثاني، فشل ريفر بليت في تعزيز تقدمه بأهداف أخرى في ظل النقص العددي في صفوفه بعد طرد لاعبه روبرتو روخاس في الدقيقة 73 لنيله الإنذار الثاني في المباراة.


ويلتقي بالميراس في نهائي البطولة مع الفائز من المواجهة بين سانتوس البرازيلي وبوكا جونيورز الأرجنتيني، اللذين يلتقيان غداً الخميس، في إياب المربع الذهبي.


وكانت مباراة الذهاب بينهما انتهت بالتعادل السلبي على ملعب بوكا جونيورز.




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