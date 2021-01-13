بيراميدز يكشف حقيقة إقالة أروابارينا وأزمة أحمد فتحي
الأربعاء 13/يناير/2021 - 11:00 ص
الفجر الرياضي
نفى هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، الأنباء التي تشير لإقالة المدرب أروابارينا.
وقال هاني خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : لابد أن يكون لنا رد فعل في المباريات المقبلة، ولا يجب أن نفرط في أي نقاط أخرى خلال الدوري".
وأكمل: "اروابارينا مازال مستمر في عمله وهو رجل محترم والنتائج ستتحسن من اللقاء المقبل، مازال الوقت مبكرا للحديث عن مصيره مع بيراميدز".
وعن أحمد فتحي: "لا يمكن أن يرفض تبديله في أي لقاء لأن ذلك يعني أن أروابارينا شخصيته ضعيفة وأن الإدارة لا وجود لها".
وأتم: "الحديث عن رفض أحمد فتحي تغييره في لقاء بيراميدز والبنك الأهلي يعني أن فتحي غير مسؤول وهو أمر مستحيل".