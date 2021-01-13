عاجل.. إحجام عن شراء أسهم الحديد والصلب بالبورصة المصرية

رفض المتعاملون في البورصة المصرية تسجيل طلبات شراء على أسهم شركة الحديد والصلب، التى قررت الجمعية العمومية الغير عادية تصفيتها لارتفاع خسائرها.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية اليوم عودة التداولات على أسهم الحديد والصلب، بعد نشر الشركة قرارات الجمعية العامة الغير عادية بتصفيتها، وفصل نشاط المناجم في شركة منقسمة تحت مسمي " الحديد والصلب للمناجم والمحاجر".

وقالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال،" إن سعر سهم شركة الحديد والصلب تراجع 10% إلى مستويات 3.36 جنيه عقب استئناف التداول عليه من مستويات 3.70 جنيه كان افتتح الجلسة عندها".

وتابعت" عدد الأسهم المعروضة للبيع بلغ أكثر من 10 ملايين سهم عند أقل سعر 3.36 جنيه.. ولا يوجد طلبات حتى الان تقدمت لشرائه."









وأضطرت إدارة البورصة وقف التعامل على اسهم الحديد والصلب نحو 10 دقائق لتجاوزها نسبة الهبوط 10%.