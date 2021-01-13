الطقس اليوم يتصدر التريند.. الأرصاد الجوية تكشف التفاصيل وتعلن درجات الحرارة

الأربعاء 13/يناير/2021 - 10:55 ص
حالة الطقس
حالة الطقس
تصدر الطقس اليوم محركات البحث جوجل اليوم الأربعاء الموافق 13 من يناير لعام 2021، وهذا بعد تحذيرات الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم، حيث ستشهد البلاد رياح محملة بالرمال والاتربة واضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية وتفاصيل آخرى كشفتها الأرصاد الجوية في البيان التالي:

رياح نشطة
وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه بداية من اليوم تبدأ الكتلة الهوائيه المؤثرة بالتغير، وتتأثر البلاد برياح جنوبية غربية نشطة مثيرة للأتربة علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد، بينما تظهر السحب المتوسطة والمنخفضة علي السواحل الغربية وشمال الدلتا بعد مرور الجبهة الباردة ظهرا يصاحبها سقوط أمطار خفيفة.

والطقس اليوم يشهد انخفاض في درجات الحرارة ، حيث يسود الطقس حالة من الاستقرار على القاهرة والوجه البحرى ولكن الذي يظهر هو نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، مع شبورة مائية صباحا ولكنها تكون خفيفة.

ويسود البلاد طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشرقية، أما الطقس اليوم في جنوب سيناء فيميل للحرارة بجانب الرياح تكون نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

وتشهد  البلاد أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية وبلطيم ورشيد على فترات متقطعة.

والطقس اليوم به أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد .

درجات الحرارة اليوم
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء : القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 11 درجة.

أخبار تهمك

بيراميدز يكشف حقيقة إقالة أروابارينا وأزمة أحمد فتحي

منذ حوالي 5 ساعات

ميدو يكشف سر تألق الزمالك مع باتشيكو

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. المنتخب الأمريكي لكرة اليد ينسحب من بطولة كأس العالم

منذ حوالي 11 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس الأربعاء

منذ حوالي 9 ساعات

من هو المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب الجديد؟

منذ حوالي 17 ساعة

وزير قطاع الأعمال يفجر مفاجأة حول سبب تصفية مصنع الحديد والصلب

منذ حوالي 15 ساعة

موعد أولى مباريات الأهلي في مونديال الأندية بقطر

منذ حوالي 18 ساعة

ميدو: الأهلي حرم الإنتاج الحربي من أهم ما يميزه

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل جديدة عن مصالحة مصر مع قطر

منذ ساعتين و 40 دقيقة

تشكيل برشلونة أمام ريال سوسييداد فى السوبر الاسباني

منذ حوالي 4 ساعات

وزيرة التجارة والصناعة تزف بشرى سارة لأصحاب المشروعات الصغيرة

منذ حوالي 3 ساعات

موعد مباراة برشلونة ضد ريال سوسييداد في كأس السوبر الإسباني والقناة الناقلة

منذ ساعة و 23 دقيقة

ميدو يطالب حسام البدري بإشراك نجم الزمالك أساسيا في منتخب مصر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مجلس النواب الأمريكي يصوّت على قرار يطالب بتفعيل مادة عزل ترامب

منذ حوالي 8 ساعات

الحكومة تحسم الجدل حول تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية

منذ حوالي 23 ساعة

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام الإنتاج الحربي

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:09 ص

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس الأربعاء

وزيرة التجارة والصناعة تزف بشرى سارة لأصحاب المشروعات الصغيرة

07:41 ص

عاجل.. مجلس النواب الأمريكي يصوّت على قرار يطالب بتفعيل مادة عزل ترامب

03:39 ص

موعد مباراة برشلونة ضد ريال سوسييداد في كأس السوبر الإسباني والقناة الناقلة

09:48 ص

ميدو: الأهلي حرم الإنتاج الحربي من أهم ما يميزه

05:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض