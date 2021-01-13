الطقس اليوم يتصدر التريند.. الأرصاد الجوية تكشف التفاصيل وتعلن درجات الحرارة





رياح نشطة

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه بداية من اليوم تبدأ الكتلة الهوائيه المؤثرة بالتغير، وتتأثر البلاد برياح جنوبية غربية نشطة مثيرة للأتربة علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد، بينما تظهر السحب المتوسطة والمنخفضة علي السواحل الغربية وشمال الدلتا بعد مرور الجبهة الباردة ظهرا يصاحبها سقوط أمطار خفيفة.





والطقس اليوم يشهد انخفاض في درجات الحرارة ، حيث يسود الطقس حالة من الاستقرار على القاهرة والوجه البحرى ولكن الذي يظهر هو نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، مع شبورة مائية صباحا ولكنها تكون خفيفة.





ويسود البلاد طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشرقية، أما الطقس اليوم في جنوب سيناء فيميل للحرارة بجانب الرياح تكون نشطة مثيرة للرمال والأتربة.





وتشهد البلاد أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية وبلطيم ورشيد على فترات متقطعة.





والطقس اليوم به أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد .





درجات الحرارة اليوم

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء : القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 11 درجة.





تصدر الطقس اليوم محركات البحث جوجل اليوم الأربعاء الموافق 13 من يناير لعام 2021، وهذا بعد تحذيرات الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم، حيث ستشهد البلاد رياح محملة بالرمال والاتربة واضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية وتفاصيل آخرى كشفتها الأرصاد الجوية في البيان التالي: