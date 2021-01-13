تحذيرات عاجلة من هيئة الأرصاد الجوية.. رياح محملة بالرمال على هذه المناطق

الأربعاء 13/يناير/2021 - 10:36 ص
بوابة الفجر
حذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الأربعاء، مؤكدة أن البلاد تتأثر برياح جنوبية غربية نشطة مثيرة للأتربة والرمال علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد.

سحب متوسطة ومنخفضة
وأعلنت الأرصاد الجوية أن السحب المتوسطة والمنخفضة تظهر علي السواحل الغربية وشمال الدلتا بعد مرور الجبهة الباردة ظهرا يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، مع نشاط للرياح وانخفاض في درجات الحرارة.

رياح محملة بالرمال والأتربة
ويسود طقس اليوم دفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وشبورة مائية صباحا بينما يكون الطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشرقية، وعن طقس جنوب سيناء فيميل للحرارة مع وجود رياح نشطة.

أمطار خفيفة ومتوسطة
وتتوقع الأرصاد أن تشهد البلاد  أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية وبلطيم ورشيد على فترات متقطعة، ويوجد أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

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