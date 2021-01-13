عاجل .. عودة التداولات على أسهم الحديد والصلب المصرية بعد تصفيتها

أعلنت إدارة البورصة المصرية عودة التداولات في جلسة اليوم الأربعاء على أسهم الحديد والصلب بعد يوم واحد من إيقاف التداولات عليها على إثر قرار بتصفيتها.

وقالت إدارة البورصة في بيانا لها، " تم إعادة التعامل على أسهم الشركة ة اعادة التعامل على اسهم الشركة اعتبارا من الساعة 10 من جلسة تداول اليوم الموافق 13/01/2021، بعد ورود بيان بخصوص قرارات الجمعية العامة غير العادية.

وأعلنت شركة الحديد والصلب المصرية في قرارات الجمعية العامة الغير عادية، تصفية الشركة نظرا لارتفاع خسائرها وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، على أن يتم فصل نشاط المناجم في شركة جديدة منقسمة من شركة الحديد والصلب تحت مسمي " الحديد والصلب للمناجم والمحاجر."