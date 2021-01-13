الولايات المتحدة تسجل 4500 وفاة بفيروس كورونا

الأربعاء 13/يناير/2021 - 10:43 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت الولايات المتحدة، تسجيل وفاة حوالي 4500 شخص من جراء فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية قياسية جديدة.

 

 وبحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز، سجّلت الولايات المتحدة وفاة 4470 شخصا وإصابة أكثر من 235 ألفاً آخرين بالفيروس.

 

وذكرت الجامعة الأمريكية، أن هذه المرة الأولى التي تتجاوز فيها حصيلة الوفيات اليومية بالفيروس في هذا البلد عتبة الأربعة آلاف وفاة.

 

وبلغ إجمالي عدد الذين أصيبوا بكورونا في هذا البلد 22.8 مليون شخص، توفي منهم أكثر من 380 ألفا.

 

وكانت الولايات المتحدة، سجلت خلال الأيام السبعة الفائتة أعلى معدل وفيات أسبوعي منذ بدأت الجائحة، كما أن الوفيات تتوزع على سائر أنحاء البلاد، وإن كانت تتركز حاليا في جنوبها وغربها.

 

 

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