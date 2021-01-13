درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 13 يناير 2021

الأربعاء 13/يناير/2021 - 10:29 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
حرصا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على ازويد متابعيها بكافة الأخبار المتعلقة بالطقس ودرجات الحرارة، نقدم لكم درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 13 من يناير لعام 2021، وفقا لبيان هيئة الأصاد الجوية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء انخفاض فى درجات الحرارة ، حيث يسود طقس دافئ على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وشبورة مائية صباحا وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشرقية، وطقس مائل للحرارة  على جنوب سيناء والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.
   
وأكدت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض وستصل إلى 19 درجة يوم الخميس المقبل، والشبورة تقل كثافتها اعتبارا من اليوم.

وقالت الأرصاد الجوية إن هناك نشاط رياح وإثارة للرمال والأتربة، مع انخفاض مستوى الرؤية الأفقية طوال النهار على الطرق الصحراوية والمدن الجديدة، وذلك بسبب تغيير الكتلة الهوائية.
     
وعن درجات الحرارة في محافظات الجمهورية، أوضحت الأرصاد الجوية أن القاهرة تسجل العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 11 درجة.

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