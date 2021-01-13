محافظ الفيوم يفاجئ المستشفى العام بزيارة تفقدية.. ويشدد على تكثيف أعمال التطهير

فاجأ الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مستشفى الفيوم العام بزيارة تفقدية في ساعة مبكرة من صباح اليوم رافقه خلالها الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، للوقوف على سير العمل وأعمال النظافة والتعقيم بالمستشفى، والتأكد من التزام الأطباء وأطقم التمريض وكافة العاملين بارتداء الكمامات واستخدام وسائل الحماية الشخصية للوقاية من فيروس كورونا.





وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن جولة المحافظ، بالمستشفى شملت تفقد سير العمل بأقسام الاستقبال والطوارئ، والباطنة، وصيدلية المستشفى، وأكد المحافظ على ضرورة التزام الأطباء وأطقم التمريض وكافة العاملين بارتداء الكمامات واستخدام وسائل الحماية الشخصية، فضلًا عن التأكيد على حسن معاملة المرضى.



