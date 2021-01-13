محافظ الفيوم يفاجئ المستشفى العام بزيارة تفقدية.. ويشدد على تكثيف أعمال التطهير

الأربعاء 13/يناير/2021 - 10:28 ص
بوابة الفجر
ريهام على
فاجأ الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مستشفى الفيوم العام بزيارة تفقدية في ساعة مبكرة من صباح اليوم رافقه خلالها الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، للوقوف على سير العمل وأعمال النظافة والتعقيم بالمستشفى، والتأكد من التزام الأطباء وأطقم التمريض وكافة العاملين بارتداء الكمامات واستخدام وسائل الحماية الشخصية للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن جولة المحافظ، بالمستشفى شملت تفقد سير العمل بأقسام الاستقبال والطوارئ، والباطنة، وصيدلية المستشفى، وأكد المحافظ على ضرورة التزام الأطباء وأطقم التمريض وكافة العاملين بارتداء الكمامات واستخدام وسائل الحماية الشخصية، فضلًا عن التأكيد على حسن معاملة المرضى.

وأكد المحافظ على تكثيف أعمال التطهير والتعقيم بالمستشفى، مشددًا على تعبئة الفارغ من أسطوانات الأكسجين أولًا بأول، ومتابعة توافر المستلزمات الطبية الوقائية ووسائل الحماية الشخصية لكافة العاملين بالمستشفى، ومراجعة تلك المستلزمات وتوفير احتياطي مناسب منها لاستخدامه عند الحاجة إليه.
محافظ الفيوم يفاجئ المستشفى العام بزيارة تفقدية.. ويشدد على تكثيف أعمال التطهير
محافظ الفيوم يفاجئ المستشفى العام بزيارة تفقدية.. ويشدد على تكثيف أعمال التطهير
محافظ الفيوم يفاجئ المستشفى العام بزيارة تفقدية.. ويشدد على تكثيف أعمال التطهير
محافظ الفيوم يفاجئ المستشفى العام بزيارة تفقدية.. ويشدد على تكثيف أعمال التطهير

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