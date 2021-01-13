محافظ الفيوم يفاجئ المستشفى العام بزيارة تفقدية.. ويشدد على تكثيف أعمال التطهير

محافظ الفيوم يفاجئ المستشفى العام بزيارة تفقدية.. ويشدد على تكثيف أعمال التطهير
الأربعاء 13/يناير/2021 - 10:28 ص
ريهام على
فاجأ الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مستشفى الفيوم العام بزيارة تفقدية في ساعة مبكرة من صباح اليوم رافقه خلالها الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، للوقوف على سير العمل وأعمال النظافة والتعقيم بالمستشفى، والتأكد من التزام الأطباء وأطقم التمريض وكافة العاملين بارتداء الكمامات واستخدام وسائل الحماية الشخصية للوقاية من فيروس كورونا.
وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن جولة المحافظ، بالمستشفى شملت تفقد سير العمل بأقسام الاستقبال والطوارئ، والباطنة، وصيدلية المستشفى، وأكد المحافظ على ضرورة التزام الأطباء وأطقم التمريض وكافة العاملين بارتداء الكمامات واستخدام وسائل الحماية الشخصية، فضلًا عن التأكيد على حسن معاملة المرضى.
وأكد المحافظ على تكثيف أعمال التطهير والتعقيم بالمستشفى، مشددًا على تعبئة الفارغ من أسطوانات الأكسجين أولًا بأول، ومتابعة توافر المستلزمات الطبية الوقائية ووسائل الحماية الشخصية لكافة العاملين بالمستشفى، ومراجعة تلك المستلزمات وتوفير احتياطي مناسب منها لاستخدامه عند الحاجة إليه.