رئيس الوزراء الكويتي يقدم استقالته إلى الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح

الأربعاء 13/يناير/2021 - 10:24 ص
أمير الكويت
أمير الكويت
وكالات

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء، نقلًا عن وكالة الأنباء الكويتية، بأن رئيس الوزراء الكويتي قدم استقالته إلى الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

 

وقد ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، في وقت سابق، أن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أصدر أمرًا أميريًا بقبول استقالة رئيس الوزراء صباح الخالد الحمد الصباح.

 

ونشر الديوان الأميري، بيانًا جاء فيه إنه بعد الإطلاع على الدستور وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 19 نوفمبر 2019م بتعيين رئيس مجلس الوزراء وعلى المرسوم رقم 290 لسنة 2019 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له وعلى كتاب الاستقالة المرفوع من الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس الوزراء، تم الموافقة على قبول استقالة الشيخ صباح رئيس مجلس الوزراء والحكومة.

 

وأشار الديوان الأميري، إلى أن الوزراء سيستمرون في تصريف الأعمال العاجلة لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

 

 

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