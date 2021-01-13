طلب غريب من جوارديولا للاعبي مانشستر سيتي

الأربعاء 13/يناير/2021 - 10:14 ص
بوابة الفجر
صرح بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، إن ارتفاع مستوى فريقه في الفترة الأخيرة يعود إلى نجاح اللاعبين في السيطرة على المباريات دون الحاجة إلى "الركض المبالغ فيه".


ولم يكن سيتي يلعب بثبات في المستوى في بداية الموسم لكنه تحسن كثيراً وحقق 6 انتصارات متتالية في كل المسابقات وهي أنجح فترة للفريق خلال الموسم الجاري.


وإذا فاز سيتي على برايتون آند هوف ألبيون في إستاد الاتحاد اليوم الأربعاء، فإنه سيصبح على بُعد أربع نقاط من مانشستر يونايتد المتصدر وسيتبقى لفريق المدرب غوارديولا مباراة واحدة مؤجلة.


وقال غوارديولا: "الفارق الوحيد أننا أصبحنا نركض أقل، كنا نركض بشكل مبالغ فيه، عندما تلعب كرة القدم يجب أن تمشي أو تركض أقل، عندما لا تملك الكرة يجب أن تركض، لكن عندما تستحوذ على الكرة تستطيع البقاء في مركزك وتدع الكرة تتحرك وليس أنت، ولقد تطور مستوانا في هذه المباريات لهذا السبب".


وسجل ستي 24 هدفاً في 15 مباراة، وهو الأقل بين أول تسعة فرق في المسابقة، لكن منذ التعادل 1-1 مع وست بروميتش ألبيون في 15 ديسمبر (كانون الأول)، سجل الفريق 15 هدفاً في آخر 6 مباريات بكل المسابقات.


وقال غوارديولا: "من الطبيعي أنه بعد تحقيق نتائج ومستويات جيدة، يفكر الناس في أننا نستطيع مجدداً أن نفعل ما كنا نفعله في الماضي، وبهذا نحتاج إلى مواصلة العمل بهذه الطريقة".

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