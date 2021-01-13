أحمد منير ينضم لقائمة أبطال مسلسل "ضل راجل" مع ياسر جلال

الأربعاء 13/يناير/2021 - 10:12 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد


تعاقد الفنان أحمد منير على المشاركة في مسلسل "ضل راجل" وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإنتاج سينرجي، ومن المُقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

مسلسل "ضل راجل" بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، محمود عبد المغني، نيرمين الفقي، إيهاب فهمي، خالد أنور، رنا رئيس، إنعام سالوسة، أميرة العايدي، مجدي فكري، ندى بهجت.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد منير الدرامية مسلسل "الضاهر"، وهو بطولة محمد فؤاد، فريال يوسف، حسن يوسف، رغدة، تامر عبد المنعم، مادلين طبر، إنجي شرف، أميرة هاني، سميرة محسن، علاء زينهم، عمر حسن يوسف، علاء مرسي، مظهر أبو النجا، صبري عبد المنعم، دارين حداد، وهو من تأليف تامر عبد المنعم، إخراج ياسر زايد.

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