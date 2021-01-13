موعد مباراة مصر ضد تشيلي في أولى مباريات كأس العالم لكرة اليد والقناة الناقلة

الأربعاء 13/يناير/2021 - 10:00 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
تنطلق اليوم الأربعاء، الموافق الثالث عشر من شهر يناير الجاري النسخة رقم 27 من بطولة كأس العالم لكرة اليد والتي تستضيفها مصر حتى 31 من الشهر الحالي، بمشاركة 32 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة العالمية.


ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة السابعة بالبطولة مع منتخبات (السويد – التشيك – تشيلي).


ويفتتح منتخب مصر مشواره ببطولة كأس العالم بمواجهة نظيره منتخب تشيلي في تمام السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة اليوم الأربعاء 13 – 1 – 2020، على صالة استاد القاهرة الدولي المغطاة.


ويطمح منتخب الفراعنة الذي يسجل مشاركته رقم 16 في بطولة كأس العالم لكرة اليد، تحقيق الفوز على منتخب تشيلي في مستهل مشواره بالبطولة ليتقدم خطوة نحو التأهل للدور الرئيسي بالبطولة والذي سيقام بمشاركة 24 منتخبًا، حيث يتأهل أصحاب أول 3 مراكز بكل مجموعة.


أما منتخب تشيلي الذي يشارك في المونديال للمرة الخامسة في تاريخه يطمح لتفجير مفاجأة مدوية بالفوز على أصحاب الأرض في بداية مشواره بالبطولة ليحصل على دفعة معنوية تساعده على العبور للدور التالي بالبطولة.


يذكر أن بطولة كأس العالم لكرة اليد ستقام بدون حضور جماهيري أو حضور الصحفيين بسبب انتشار فيورس كورونا "كوفيد 19".

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