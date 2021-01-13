سماح أنور:"أهلي اجبروني على إخفاء خبر زواجي"

الأربعاء 13/يناير/2021 - 09:59 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد


قالت الفنانة سماح أنور أنها تُحب الرجال كبار السن؛ لأن عقليتهم تكون كبيرة، بالإضافة إلى أنهم يكونون مثقفين، مُضيفة:"ممكن يكون في عقليات في أعمار صغيرة كويسة ولكن الحقيقة أنا لم أقابلهم".

وأوضحت الفنانة سماح أنور، خلال لقائها فى برنامج "Its show time" مع الإعلامية هبة الأباصيرى، أنها قامت بإخفاء خبر زواجها بناء على طلب أهلها؛لأنهم فنانين ،وهي في ذلك الوقت كانت ناجحة جدًا، وكانوا يشعرون بقلق شديد من أن تؤثر هذه العلاقة على نجاحها، وأن تفشل تلك العلاقة، مُضيفة :"وده حصل فعلاً، وحتى موضوع الحمل مكنش حاجة مستحبة خالص وقتها، وأنا وقتها أخفيت إن أدهم ابنى الحقيقي".


وأشارت سماح أنور إلى أن إدعائها بأن أدهم ليس نجلها الحقيقي، كان لهدف إرضاء والديها، مُضيفة :" أنكرت وجود أدهم لفترة، وأوهمت الناس بإني متبنياه، وبدأ زملاؤه في المدرسة يقولوا له إن سماح أنور مش والدتك، وقررت وقتها في برنامج مع صديقى محمود سعد، وكان من ضمن فقرات البرنامج إن في نهايته الضيف يقول سر لم يقوله من قبل، وفجأة حسيت إني عاوزة أقول السر ده وهو أن أدهم ابني بجد مش متبنياه".



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