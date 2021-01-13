أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 31-1-2021

الأربعاء 13/يناير/2021 - 09:29 ص
الريال السعودي
الريال السعودي
الفجر الاقتصادي

استقرت اسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 13-1-2020 ، حيث سجل في متوسط الاسعار مستويات 4.16  جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

 

 

وقد جاء اسعار الريال السعودي اليوم الأبعاء13-1-2020 في البنوك المصرية كالأتى :

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.16  جنيه للشراء.

4.19  جنيه للبيع. 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

 

4.10  جنيه للشراء.

4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

 

4.10   جنيه للشراء.

4.19   جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.07   جنيه للشراء.

 

4.22  جنيه للبيع.

 سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

 

4.10  جنيه للشراء

4.19  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

 

4.08   جنيه للشراء.

4.19   جنيه للبيع.


سعر الريال السعودى فى قناة السويس

4.15  جنيه للشراء.

4.19  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

4.10  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

 

 

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