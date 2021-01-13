تعرف على القنوات الناقلة لكأس العالم لكرة اليد في مصر

الأربعاء 13/يناير/2021 - 09:15 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
يترقب عشاق ومحبي كرة اليد حول العالم انطلاق النسخة السابعة والعشرين من بطولة كأس العالم والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 وحتي 31 يناير الحالي، بمشاركة 32 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة بعدما كان يشارك بها 24 منتخبًا.


وستقام النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم لكرة اليد بدون حضور جماهيري أو إعلامي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تقرر نقل أخبار وأحداث البطولة عبر الموقع الرسمي للبطولة، أو موقع الاتحاد الدولي لكرة اليد، وكذلك الصفحات الخاصة بالبطولة على مواقع التواصل الاجتماعي.


وتنقل شبكة قنوات "أون تايم سبورتس"، التابعة لمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، بشكل حصري مباريات بطولة كأس العالم لكرة اليد وذلك عبر قناة "أون تايم سبورتس 3" والتي أطلقتها تزامنًا مع موعد البطولة العالمية.


ويُمكنكم متابعة قناة أون تايم سبورتس 3، على التردد 12303 عبر القمر الصناعي نايل سات، واستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.


وتنطلق النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم لكرة اليد بالمباراة الافتتاحية للبطولة والتي ستجمع منتخبي مصر "المستضيف" مع منتخب تشيلي في تمام السابعة مساءًا اليوم الأربعاء، على صالة استاد القاهرة الدولي المغطاة.

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