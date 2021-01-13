ترامب وتويتر.. معركة البقاء للأقوى

الأربعاء 13/يناير/2021 - 09:44 ص
ترامب
ترامب
سامح أحمد

أعلن موقع تويتر، إغلاق صفحة الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب، نهائيًا بسبب تغريداته المحرضة على العنف.

 

ومنذ ترشح ترامب، لرئاسة أمريكا، في الولاية الأولى، كان يعتمد على تويتر ليكون وسيلته للتواصل المباشر مع الرأي العام الداخلي والخارجي.

 

ترامب وتويتر

شهدت العلاقة بين الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته، وموقع تويتر، توترًا في الفترة الأخيرة بعد سجالات انتهت بإغلاق صفحة ترامب نهائيا.

 

بداية المعركة

 بدأت المعركة بين ترامب، وتويتر، في مايو الماضي بعد وضع الموقع علامة تعجب زرقاء، أسفل تغريدة للرئيس الأمريكي المنتهي ولايته، زعم فيها احتمال وقوع تزوير في الانتخابات بسبب الاقتراع بالبريد.

 

ووقع ترامب، أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى إلغاء بعض جوانب الحماية القانونية الممنوحة لشركات التواصل الاجتماعي.

 

تغريدات ترامب

قال ترامب، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إنه عندما تبدأ عمليات السطو، يبدأ إطلاق النار، مما وصفها الموقع بأنها "تمجد العنف".

 

ووضع موقع تويتر، علامة تحذيرية على تغريدة أخرى لترامب، شكك فيها بنزاهة فرز الأصوات في الانتخابات الجارية.

 

ومن جانبه هاجم ترامب، بشدة الموقع بعد حذفه مقالاً للمتحدثة باسم البيت الأبيض يتهم المرشح الديمقراطي حينها جو بايدن بقضايا فساد.

 

تويتر يغلق صفحة ترامب

قرر موقع "تويتر"، إغلاق حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشكل دائم، وحساب الرئاسة الأمريكية "مؤقتا"، وعزا ذلك إلى وجود خطر من استغلال الحساب في التحريض على المزيد من العنف.

 

رد ترامب

واتهم ترامب، موقع تويتر، بأنه يسعى لقمع الحقيقة، ووصفه بالتآمر لإسكاته، مضيفا أنه سينظر في بناء منصته الخاصة، بعد إيقاف حسابه نهائيا.

 

وقد استمرت السجالات بين الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب، وموقع تويتر حتى الآن.  

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