"العلاج بالأوكسجين" في دورة تدريبية لتمريض مستشفيات "العزل" ببني سويف (صور)

الأربعاء 13/يناير/2021 - 09:45 ص
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي

نفذت إدارة التمريض مديرية الصحة ببني سويف، دورة تدريبية عن "العلاج بالأوكسجين" بهدف تفعيل دور رئيسات ومشرفات التمريض بالمستشفيات المخصصة لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وذلك تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف.

وأكد وكيل الوزارة، خلال إفتتاح الدورة التدريبية، أن المديرية تسعى لرفع كفأة مقدمي الخدمة الطبية، بإستمرار عقد الدورات التدريبية وورش العمل، مشيرًا إلى أن التدريب يستهدف الإشراف بجميع الأقسام والحفاظ على عدم هدر الأوكسجين وآلية التعامل والإستخدام الأمثل داخل مستشفيات العزل بالمحافظة.

جاء ذلك خلال إفتتاح الدورة التدريبية، في حضور كلًا من: الدكتورة مها حسن مدير ادارة التمريض بالمديرية ومشرفات التمريض بالإدارة "داليا فاروق وفاطمة فهيم" واحمد مسعود، المسؤول عن أعمال الصيانة والتعامل مع شبكات الاوكسيجين والغازات الطبية، وعددًا من اخصائيي وفنيي التمريض العاملين بمستشفيات العزل.

وكان وكيل وزارة الصحة، أكد في تصريحات سابقة، أن المديرية حّرصت على إتخاذ خطوات استباقية قبل المواجهة الموجة الثانية من كورونا، بدأناها بتخصيص مستشفيين لـ"الفرز" هما "الصدر والحميات" ومستشفيات العزل بدأت بـ"ناصر العام" تلتها مستشفى التأمين الصحي، ثم الواسطى المركزي، وأخيرًا سمسطا والفشن.

وأضاف وكيل الوزارة، أن توريدات الأوكسجين منتظمة ولم تتأثر بزيادة الطلب عليها، سواء ارتفاع الاستهلاك بمستشفيات العزل أو غيرها من المستشفيات، أو استخدام الأشخاص أو المؤسسات الأهلية، للحالات المصابة ويتم عزلها بالمنزل برغبة أهلها.

وأوضح "عبدالخالق" أن عدم إنتظام التوريد ينتج فقط عن بعض العوامل الطبيعية كسوء حالة الطقس مثل "الأمطار الغزيرة أو الشبورة" على سبيل المثال، وهو ما لم يحدث بشكل مؤثر إلى الآن، مشيرًا إلى أنه الشركة المتعهدة للتوريد تتابع الإستخدام لحظيًا من خلال جروب على تطبيق "واتس آب" يشترك في عضويته ممثلون لكل المستشفيات، يتم تصوير "العداد" لتوجيه السيارات حسب الاحتياج الفعلي.

وأضاف: إنّه هناك متابعة لحظية من الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، لاحتياجات المستشفيات، سواء الأوكسجين أو المستلزمات والأدوية، وذلك عن طريق غرفة الأزمات التي تتابع أي مستجدات، فضلا عن المرور الدوري بصفة مستمرة على الصيدليات ومخازن الأدوية لضبط الاحتياجات وتوفير المستلزمات الطبية.
"العلاج بالأوكسجين" في دورة تدريبية لتمريض مستشفيات "العزل" ببني سويف (صور)
"العلاج بالأوكسجين" في دورة تدريبية لتمريض مستشفيات "العزل" ببني سويف (صور)
"العلاج بالأوكسجين" في دورة تدريبية لتمريض مستشفيات "العزل" ببني سويف (صور)
"العلاج بالأوكسجين" في دورة تدريبية لتمريض مستشفيات "العزل" ببني سويف (صور)
"العلاج بالأوكسجين" في دورة تدريبية لتمريض مستشفيات "العزل" ببني سويف (صور)
"العلاج بالأوكسجين" في دورة تدريبية لتمريض مستشفيات "العزل" ببني سويف (صور)

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