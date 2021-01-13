بوجود الأهلي.. تعرف على موعد قرعة كأس العالم للأندية في قطر

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن موعد إجراء قرعة بطولة كأس العالم للأندية المقام في دولة قطر هذا العام.





وكان النادي الأهلي قد حسم مشاركته في كأس العالم للأندية هذه النسخة بعدما فاز بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب غريمه التقليدي نادي الزمالك.





وأعلن الاتحاد الدولي في بيان رسمي أصدره عبر حسابه الخاص أنه من المقرر إقامة قرعة كأس العالم للأندية يوم 19 يناير الجاري في مدينة زيورخ في سويسرا.





وسيخوض المارد الأحمر أولى مبارياته في كأس العالم للأندية المقام في دولة قطر يوم 4 فبراير المقبل.



