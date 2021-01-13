هالة فاخر تُطارد بيومى فؤاد في مسلسل "عودة الأب الضال"

الأربعاء 13/يناير/2021 - 09:37 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد


تُشارك الفنانة هالة فاخر في مسلسل "عودة الأب الضال"، وتجسد خلاله دور زوجة الفنان بيومي فؤاد، وتظهر طوال الأحداث على شكل عفريته تقوم بمطاردته، ولكن فى إطار كوميدي.


مسلسل "عودة الأب الضال" من تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحي، إبراهيم ربيع، إخراج أحمد عبد الله، ويشارك في بطولته هالة فاخر، أميرة هاني، بيومي فؤاد، هاجر عفيفي، شادي ألفونس.

وفي سياق آخر، تشارك الفنانة هالة فاخر في السباق الرمضاني المقبل، من خلال مسلسل "نجيب زاهي زركش"، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج شادي الفخراني، بطولة يحيى الفخراني، أنوشكا، رامز أمير، كريم عفيفي، إسلام إبراهيم، محمد محمود، رنا رئيس.


والجدير بالذكر أن بيومي فؤاد يُشارك حاليًا في فيلم "ماما حامل" مع الفنانة ليلى علوي، ويجسد دور زوجها خلال الأحداث، وهو من تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، بطولة حمدي الميرغني، محمد سلام، محمد ثروت، نانسي صلاح، هدى المفتي، سامي مغاوري.





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