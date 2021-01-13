جامعة حلوان تنظم دورة إعداد الاختبارات الإلكترونية أون لاين

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ينظم مركز القياس والتقويم الطلابي بجامعة حلوان دورة تدريبية مجانية أون لاين بعنوان إعداد الاختبارات الإلكترونية وفق جداول المواصفات، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وإشراف الأستاذ الدكتور إبراهيم الزهيري مدير المركز.



ويتم تقديم هذه الدورة للسادة أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة، في مدة ١٠ ساعات على مدار يومي الإثنين والثلاثاء ١٨- ١٩ يناير ٢٠٢١، وذلك في اطار اهتمام جامعة حلوان المستمر بالتدريب وتقديم الدورات المختلفة لصقل خبرات السادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.



أوضح الأستاذ الدكتور إبراهيم الزهيري أن الدورة تهدف إلى التعرف على مفهوم الاختبارات الإلكترونية،بجانب معرفة المصطلحات الخاصة بالإختبارات الإلكترونية، وتحديد أنواع الاختبارات الإلكترونية، وإدراك مميزات وعيوب الاختبارات الإلكترونية، بالإضافة إلى فهم مراحل تصميم الاختبارات الإلكترونية، ومعرفة مايجب مراعاته عند توظيف الاختبارات الإلكترونية، وتحديد أنواع برمجيات تصميم الاختبارات الإلكترونية، وصياغة أنواع الأسئلة في الاختبار الإلكتروني، كذلك وضع إرشادات تربوية لأعضاء هيئة التدريس قبل بناء اختبار الكتروني، وإعداد جدول المواصفات، واتقان الطرق المختلفة لتصميم الاختبار، بالإضافة إلى التطبيق على بعض القوالب الجاهزة لتصميم الاختبار الإلكتروني، وتقديم شرح كامل لكيفية عمل اختبار الكتروني، وكذلك معرفة كيفية منع الغش في الاختبارات الإلكترونية.





