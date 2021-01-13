إصابة 9 في انقلاب تروسيكل بطريق "قاي اهناسيا" ببني سويف

Advertisements



أصيب 9 أشخاص، اليوم الأربعاء، فى حادث انقلاب تروسيكل بطريق قاي اهناسيا المدينة غرب بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى، ونقلتهم سيارات الاسعاف إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعي.



وانتقلت 4 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم "محمود ماهر الروبي 15 سنة، طالب، مصابا باشتباه كسر بالذراع الأيمن وسحجات بالوجه، جميلة شعبان عبد الله 50 سنة، مصابة باشتباه كسر بالحوض، سارة معوض عبد الشافي 15 سنة، طالبة مصابة باشتباه كسر الكتف الأيمن، اسلام خليفة مطاوع 19 سنة، فلاح، مصابا باشتباه كسر بالذراع الأيسر".



كما نقلت سيارات الإسعاف "احمد اشرف خير الله 15 سنة، طالب مصابا باشتباه خلع بالكتف الأيمن وسحجات بالجسم، شادية محمد طة 40 سنة، مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري، ابتسام عبد الظاهر عودة 35 سنة، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، خيرية جاب كامل 25 سنة، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيسر، نصرة رجب طلب 25 سنة، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم".



تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الإسعافات الأولية اللازمة.