استقالة رئيس فريق البيت الأبيض لتطوير اللقاح المضاد لكورونا

الأربعاء 13/يناير/2021 - 08:36 ص
جو بايدن
جو بايدن
وكالات

استقال منصف السلاوي رئيس فريق البيت الأبيض لتطوير اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بناء على طلب من الرئيس المنتخب جو بايدن، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء.

 

وقد أعلنت وسائل إعلام ، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، بالرئاسة الأمريكية ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية، على حساب المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

                                              

وحسم بايدن، ولاية بنسلفانيا وأصبح يمتلك 290 صوتًا في المجمع الانتخابي، ما يعني وصوله إلى البيت الأبيض خلفًا للرئيس الحالي دونالد ترامب.

                              

ويذكر أن المرشح الديمقراطي للرئاسة، جو بايدن، شغل منصب نائب الرئيس في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

 

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