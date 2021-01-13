أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم الأربعاء 13-1-2021
الأربعاء 13/يناير/2021 - 08:33 ص
الفجر الاقتصادي
أفتتحت اسعار الدولار تعاملات اليوم الاربعاء
13-1-2021، على استقرار بعد ارنفاعات محدودة سجلتها العملة الامريكية في تعاملات
الأمس لتعوض بعد من خسائرها التى حققتها منذ بداية تعاملات الأسبوع.
أسعار الدولار اليوم الاربعاء 13-1-2021:
بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في
البنوك اليوم الأربعاء 13-1-2021 كالأتى:
سجل سعر الدولار إلى مستوي 16.60
جنيه للشراء و 15.70 جنيه للبيع في بنوك العربي الافريقي وبنك مصر ايران و البنك الأهلى الكويتي والكصرف المتحد والبنك التجاري الدولي.
وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في تعاملات بنك عودة والأهلى اليوناني
وكريدي اجريكول ليصل إلى مستويات 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.
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