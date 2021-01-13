أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم الأربعاء 13-1-2021

الأربعاء 13/يناير/2021 - 08:33 ص
الدولار اليوم
الدولار اليوم
الفجر الاقتصادي

أفتتحت اسعار الدولار تعاملات اليوم الاربعاء 13-1-2021، على استقرار بعد ارنفاعات محدودة سجلتها العملة الامريكية في تعاملات الأمس لتعوض بعد من خسائرها التى حققتها منذ بداية تعاملات الأسبوع.

 

 

أسعار الدولار اليوم الاربعاء 13-1-2021:

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الأربعاء 13-1-2021 كالأتى:

 

سجل  سعر الدولار إلى مستوي 16.60 جنيه للشراء و 15.70 جنيه للبيع في بنوك العربي الافريقي وبنك مصر ايران  و البنك الأهلى الكويتي  والكصرف المتحد والبنك التجاري الدولي.

 

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في تعاملات بنك عودة والأهلى اليوناني وكريدي اجريكول ليصل إلى مستويات 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.

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