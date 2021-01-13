إصابة شخص في حريق سيارة بالطريق الصحراوي الغربي في قنا

الأربعاء 13/يناير/2021 - 08:17 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
سيطرت قوات الحماية المدنية بقنا، صباح اليوم الأربعاء، على حريق نشب في سيارة ملاكي بالقرب من كمين بركة في نجع حمادي في محافظة قنا.



تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارا يفيد إصابة أسامه جمال الدين محمد، 29 عاما، إثر نشوب حريق في سيارة ملاكي بالقرب من كمين بركة في نجع حمادي.


تم تحرير محضر بالواقعة واخطرات النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

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