علي الحجار يطرح "لو عايز" أولى أغنيات ألبومه الجديد (فيديو)

الأربعاء 13/يناير/2021 - 07:54 ص
بوابة الفجر

طرح الفنان علي الحجار، أولى أغنيات ألبومه الجديد عبر حسابه الشخصي علي موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وتحمل الأغنية اسم "لو عايز".

وأغنية "لو عايز" من تأليف محمد جلال، وألحان ممدوح صلاح، وتوزيع أسامة كمال.

ومن المقرر أن يضم الألبوم الجديد 17 أغنية منهم 10 أغنيات لم تطرح من قبل أو تغنى فى الحفلات.

بينما هناك سبع أغنيات صدروا بشكل منفرد مثل أغنيات "يارب وطبطب بروح وبضحك للدنيا، والتى شاركت فيها الفنانة حنان ماضى. 

و كلمات الأغنية هي :

لوعايز تنسى مشاكلك  إضحك .. إوعى يبان على شكلك
ماتسيبش الهم يطولك .. إفرد طولك لا الخوف ياكلك
خلليها على الله وقول ان شاالله تعدى وخيرها ف غيرها
الدنيا عشان تغلبها اضحك لها بقى علشان تضحكلك
لو ليك نصيب ح تشوفه .. ماهو كل واحد وظروفه
شاف إيه اللى مات فى كسوفه .. جه وروّح كده على مافيش
طبطب عليها وعيشها وارضى بملحها ..وعيشها
خد إيه اللى عمره ماعاشها .. أهو سابها لغيره يعيش


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