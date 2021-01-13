علي الحجار يطرح "لو عايز" أولى أغنيات ألبومه الجديد (فيديو)

طرح الفنان علي الحجار، أولى أغنيات ألبومه الجديد عبر حسابه الشخصي علي موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وتحمل الأغنية اسم "لو عايز".

وأغنية "لو عايز" من تأليف محمد جلال، وألحان ممدوح صلاح، وتوزيع أسامة كمال.





ومن المقرر أن يضم الألبوم الجديد 17 أغنية منهم 10 أغنيات لم تطرح من قبل أو تغنى فى الحفلات.





بينما هناك سبع أغنيات صدروا بشكل منفرد مثل أغنيات "يارب وطبطب بروح وبضحك للدنيا، والتى شاركت فيها الفنانة حنان ماضى.