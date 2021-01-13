سوزان نجم الدين في مشهد مؤثر بسبب أبنائها (فيديو)





نشرت النجمة السورية سوزان نجم الدين، مقطع فيديو يرصد لحظة لقاء أولادها، الذين لم تلتق بهم منذ 5 سنوات، بسبب وجودهم في الولايات المتحدة الأمريكية.





ويظهر الفيديو، الذي نشرته النجمة السورية على حسابها على موقع "إنستغرام"، لحظة تجمع بين مشاعر الفرح والضحك والألم والدموع، حيث تظهر سوزان نجم الدين وهي تبكي من الفرح وتحضن أولادها.





وعلقت: "خمس سنوات من الظلم والحزن والوحدة والحنين.. خمس سنوات كان يكبر فيها الحلم ويكبر معه الألم.. خمس سنوات صاروا الصغار كبار".





وتابعت النجمة السورية: "خمس سنوات كنت عد فيها الأيام والساعات والدقائق والثواني بانتظار هي اللحظة، فراق قسري مر"، مضيفة: "لكن تلك اللحظات بددت كل شيء وأعادت توازن الحياة لطبيعتها".

واستطردت: "ها أنا أعانق فلذات كبدي فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما حتى يبلغ الحمد منتهاه".

يذكر أن سوزان نجم الدين لم تتمكن من رؤية أبنائها بسبب وجودهم في الولايات المتحدة الأمريكية التي أوقفت منح التأشيرات للسوريين.



