عزت العلايلي: وحيد حامد كان محترفا في شد انتباه المشاهد وعدم شعوره بالملل

الأربعاء 13/يناير/2021 - 05:26 ص
بوابة الفجر

عبر الفنان عزت العلايلي، عن حزنه الشديد لرحيل الكاتب الكبير وحيد حامد.

وأضاف خلال حلوله ضيفا ببرنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، المذاع على قناة  DMC": الراحل وحيد حامد كانت لديه خبرة غير مسبوقة فى ألا يشعر أحد بملل عندما يشاهد أعماله.

يذكر أن العلايلي، نعى في وقت سابق السيناريست وحيد حامد الذي وافته المنية صباح اليوم، مشيرا إلى انه كان قيمة فنية وثقافية وفكرية كبيرة جدا.

وأشار "العلايلي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن وحيد حامد تجاوز خطوط الجرأة والشجاعة، حيث كان ما يعرضه هو الحقيقة، وكان لديه وعي سياسي يترجمه في اعماله الفنية، مضيفا أن وحيد حامد كان يضيف للفكر المصري اضافات عديدة.

وأضاف أنه كان يقدر الإنسان المصري، لافتا إلى أن مسلسل الجماعة كان رائعا، متابعا: "وحيد حامد صعب تعويضه، ولكن مصر ولادة".

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