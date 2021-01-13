تعرف على حصيلة Wonder Woman 1984 حول العالم

الأربعاء 13/يناير/2021 - 04:31 ص
بوابة الفجر


حقق فيلم الأكشن والإثارة Wonder Woman 1984، إيرادات وصلت إلى 131 مليون دولار أمريكي حول.

وأجبر شركة الإنتاج على طرح الفيلم عبر خدمة PVOD، قبل عرضه سينمائياً في المملكة المتحدة بسبب الإجراءات الاحترازية التي يفرضها فيروس كورونا.

الفيلم بطولة جال جادوت وكريس باين بطل سلسلة Star Trek، وروبن رايت الحاصلة على جائزة جولدن جلوب كأفضل ممثلة فى المسلسل التليفزيونى House of Cards، ودانى هوستون والفيلم سيناريو وحوار ألان هاينبرج، وإخراج باتى جينكينز المرشحة لجائزة برايم لأفضل مخرجة عن مسلسل The Killing.

أخبار تهمك

عاجل.. المنتخب الأمريكي لكرة اليد ينسحب من بطولة كأس العالم

منذ حوالي 5 ساعات

ريال مدريد يحدد سعر شراء كيليان مبابي من باريس سان جيرمان

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. وقف الإعلامي سيد علي وإحالته إلى التحقيق

منذ حوالي 7 ساعات

الحكومة تحسم الجدل حول تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية

منذ حوالي 17 ساعة

موعد أولى مباريات الأهلي في مونديال الأندية بقطر

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مجلس النواب الأمريكي يصوّت على قرار يطالب بتفعيل مادة عزل ترامب

منذ ساعة و نصف

وزير قطاع الأعمال يفجر مفاجأة حول سبب تصفية مصنع الحديد والصلب

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن تسجيل 970 إصابة جديدة بكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من مختار مختار بعد الهزيمة الثقيلة أمام الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

ضربة موجعة لريال مدريد قبل السوبر الإسباني

منذ حوالي 10 ساعة

تصريحات مُثيرة من موسيماني بعد الفوز الكبير على الإنتاج الحربي

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يحسم مصير أجايي

منذ حوالي 8 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس الأربعاء

منذ حوالي 3 ساعات

من هو المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب الجديد؟

منذ حوالي 11 ساعة

سيارة تركي آل الشيخ تثير إهتمام متابعي السوشيال ميديا

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام الإنتاج الحربي

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:09 ص

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس الأربعاء

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام الإنتاج الحربي

06:23 م

موعد أولى مباريات الأهلي في مونديال الأندية بقطر

05:00 م

عاجل.. المنتخب الأمريكي لكرة اليد ينسحب من بطولة كأس العالم

12:28 ص

عاجل.. مجلس النواب الأمريكي يصوّت على قرار يطالب بتفعيل مادة عزل ترامب

03:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض