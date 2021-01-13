تشكيل توتنهام المتوقع أمام فولهام فى الدوري الإنجليزي

يلتقي اليوم الأربعاء نادي توتنهام هوتسبير نظيره نادي فولهام ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء فى تمام الساعة العاشرة والربع مساءا بتوقيت القاهرة وتلعب المباراة على ملعب توتنهام هوتسبير الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وجاءت تشكيلة توتنهام المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: هوجو لوريس.

خط الدفاع: ريجليون - ألدرفيريلد - داير - دوهيرتي.

خط الوسط: سيسوكو - ندومبيلي - هويبيرج.

خط الهجوم: سون - كين - بيل.