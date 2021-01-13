ميدو: تألق إمام عاشور لا يغني عن تواجد ساسي

الأربعاء 13/يناير/2021 - 07:59 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي

 

 

أثنى الإعلامي أحمد حسام ميدو، على قدرات فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

 

وأشار ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، إلى أن فرجاني ساسي لاعب الزمالك، يعتبر إضافة كبيرة لأي فريق، مؤكدا أنه من ينكر قدراته بعد تألق إمام عاشور "جاحد".

 

وتابع، "إمام عاشور لاعب كبير، ولكن لابد أن يقوم المجاورين له بمساندته ودفعه للأمام دائما".

 

وأكد ميدو أن دور اللاعبين الكبار ليس فقط في الأداء داخل الملعب،  وإنما عليهم دور أكبر خارجه، وخاصة في أوضة اللبس مع اللاعبين الأصغر، مشيرا إلى أن هذا ما عاصره أثناء تواجده بأياكس.

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