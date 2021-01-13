نجم الأهلي السابق يشيد بوليد سليمان

الأربعاء 13/يناير/2021 - 07:32 ص
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر

 

أشاد أحمد ابو مسلم لاعب الأهلي السابق بإمكانيات وليد سليمان، وأثنى على تألقه خلال مباراة الإنتاج الحربي والتي انتهت برباعية للمارد الأحمر مقابل هدف للإنتاج.

 

و أضاف ابو مسلم في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' وليد سليمان يعيش أفضل فترات حياته مع الأهلي في الوقت الحالي لاسيما عندما يشارك كبديل وينزل يحرز أهداف رائعة.

 

واختتم ابو مسلم ، أُفضل الدفع بمحمد شريف على حساب والتر بواليا لقيادة الخط الأمامي للفريق فاللاعب ظهر بشكل مميز للغاية خلال الفترة الماضية.

 

 

وفاز الأهلي على الإنتاج الحربي برباعية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب السلام في سابع جولات الدورى العام.

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