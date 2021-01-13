تشكيل برشلونة أمام ريال سوسييداد فى السوبر الاسباني

الأربعاء 13/يناير/2021 - 07:00 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي

يلقي اليوم الأربعاء نادي برشلونة نظيره نادي ريال سوسييداد ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس السوبر الأسباني.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة وتلعب المباراة بين الفريقين على ملعب نويفو أركانخيل الدولي.

وجاءت تشكيلة برشلونة المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: تير شتيجن.

خط الدفاع: اروخوا، لينجليت، ألبا، ديست.

خط الوسط: دي يونج، بوسكيتس، بيانيتش.

خط الهجوم: ميسي، ديمبلي، جريزمان.

أخبار تهمك

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس الأربعاء

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يكشف حقيقة إقالة أروابارينا وأزمة أحمد فتحي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وقف الإعلامي سيد علي وإحالته إلى التحقيق

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مجلس النواب الأمريكي يصوّت على قرار يطالب بتفعيل مادة عزل ترامب

منذ حوالي 4 ساعات

ضربة موجعة لريال مدريد قبل السوبر الإسباني

منذ حوالي 13 ساعة

تشكيل برشلونة أمام ريال سوسييداد فى السوبر الاسباني

منذ ثلث ساعة

سيارة تركي آل الشيخ تثير إهتمام متابعي السوشيال ميديا

منذ حوالي 7 ساعات

ميدو: الأهلي حرم الإنتاج الحربي من أهم ما يميزه

منذ ساعة و 22 دقيقة

من هو المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب الجديد؟

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. المنتخب الأمريكي لكرة اليد ينسحب من بطولة كأس العالم

منذ حوالي 7 ساعات

ميدو يطالب حسام البدري بإشراك نجم الزمالك أساسيا في منتخب مصر

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام الإنتاج الحربي

منذ حوالي 13 ساعة

الحكومة تحسم الجدل حول تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية

منذ حوالي 19 ساعة

وزير قطاع الأعمال يفجر مفاجأة حول سبب تصفية مصنع الحديد والصلب

منذ حوالي 11 ساعة

موعد أولى مباريات الأهلي في مونديال الأندية بقطر

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يحسم مصير أجايي

منذ حوالي 10 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:09 ص

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس الأربعاء

عاجل.. مجلس النواب الأمريكي يصوّت على قرار يطالب بتفعيل مادة عزل ترامب

03:39 ص

ميدو: الأهلي حرم الإنتاج الحربي من أهم ما يميزه

05:59 ص

بيراميدز يكشف حقيقة إقالة أروابارينا وأزمة أحمد فتحي

06:31 ص

تشكيل برشلونة أمام ريال سوسييداد فى السوبر الاسباني

07:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض